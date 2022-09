Wörtlich heißt es in einer dieser Phishing-E-Mails: »Um Ihre Identität sowie den Anspruch auf eine Auszahlung feststellen zu können, benötigen wir eine Bestätigung Ihrer bereits angegebenen Daten bei der Erstellung Ihres Girokontos in einer unserer Filialen.« Auffällig in der ansonsten vergleichsweise sauber formulierten Mail ist ein Rechtschreibfehler: Statt »Homepage« heißt es »Homapege«.

Die Mail gehört in den Spam-Ordner

Die Verbraucherzentrale NRW rät, nicht zu antworten und keinesfalls auf den Link in der E-Mail zu klicken. Nachrichten wie diese sollten in den Spam-Ordner verschoben und die SMS-Absender gesperrt werden. Wer bereits seine Daten eingegeben hat, solle Anzeige bei der Polizei erstatten.