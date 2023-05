Ein SPIEGEL-Kollege hat mir vor einigen Tagen eine abenteuerlich klingende Anekdote erzählt: Er kenne jemanden, dessen Großmutter am Telefon von Betrügern dazu verleitet wurde, eine große Summe Geld zu überweisen. So weit, so gewöhnlich. Aber die Stimme, die sie dazu verwendeten, war die ihres Enkels. Der wiederum habe eine Weile zuvor einen Anruf bekommen von jemandem, der sich angeblich verwählt hatte. Die Person habe den Enkel dann noch in einen kurzen Small Talk verwickelt – und das habe offenbar gereicht, um die Stimme des Enkels digital zu klonen. Überzeugend genug zumindest für eine Großmutter, die am Telefon eine beängstigende Nachricht verarbeiten musste.

Ich fürchte, solche Geschichten werden wir jetzt öfter hören. Voice Cloning heißt die Technik dahinter, sie beruht auf künstlicher Intelligenz (KI), und dass sie immer besser wird, sollte niemanden überraschen. Als ich Anfang 2018 versuchte, meine eigene Stimme mithilfe des Start-ups Lyrebird zu klonen, war das Ergebnis noch ziemlich enttäuschend. 100 von mir eingesprochene Trainingssätze waren damals viel zu wenig. Das ist heute anders.

2022 demonstrierte Amazon seine eigene, viel eindrucksvollere Technologie, die mit weniger als einer Minute Trainingsmaterial auskam. Das vorgestellte Szenario: Die Stimme der toten Oma könnte ihrem Enkel den »Zauberer von Oz« als Gutenachtgeschichte vorlesen. Man konnte das makaber finden und sich die Frage stellen, ob das einem Kind (oder Erwachsenen) wirklich bei der Trauerbewältigung hilft. Aus technischer Sicht war es aber faszinierend.

Fans freuen sich über KI-Stimmen

Noch spannender war zuletzt der Fall »Heart on my sleeve«. Der von einer anonymen Person veröffentlichte Song beinhaltete die geklonten Stimmen von Drake und The Weeknd, und er hatte Hitpotenzial. Popstars werden es schwer haben, die Kontrolle über ihre eigenen Stimmen zu behalten – so viel ist spätestens jetzt klar. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen, ob Voice Cloning bald so weit sein wird, dass es auch die großen Emotionen und die kleinen Brüche in den Stimmen berühmter Sängerinnen und Sänger erzeugt. Oder ob ein Freddie Mercury aus der KI-Dose jemals mehr als nur ein müder Abklatsch sein wird.

Aus Sicht eines Fans ist die Vorstellung, jeden beliebigen Song von jeder beliebigen Stimme singen zu lassen, erst einmal großartig. Viele Bands, die ich früher geliebt habe, sind längst aufgelöst, manche Sänger sogar schon tot. Wie toll wäre es wohl, ihre Stimmen meine komplette Musiksammlung singen zu lassen? Manche Fans erfüllen sich diesen Wunsch bereits .