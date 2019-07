Zukunft der Bildung Nicht in der Schule lernen wir, sondern auf YouTube

Die Bundesregierung könne "noch so viel mit Exzellenzclustern jonglieren oder KI-Kindergärten in Berlin Mitte fördern", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "Weniger Bildung für die nächste Schülergeneration!" - aber ein Schulsystem sei nur dann gut, wenn es auch diejenigen mit den größten Schwierigkeiten mitnimmt. Gemeint waren damit nicht nur Lernschwierigkeiten, sondern vor allem Schwierigkeiten mit jenem "zivilisatorischen Wertegerüst, dessen Vermittlung man bisher von den Eltern erwartet hat".

Lobo spricht von einem Erziehungsvakuum in der Gesellschaft. Gefüllt werden solle es von den Schulen. Die hätten schließlich einen staatlichen Erziehungsauftrag, der "dem elterlichen Erziehungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet" ist, wie es das Bundesverwaltungsgericht 2008 formulierte.

Mehr Erziehung, weniger Bildung - so lässt sich Lobos Standpunkt zusammenfassen. Schließlich hätten sich die Schüler von heute schon selbst eine neue Lernkultur erarbeitet - auf YouTube. Der Bildungsauftrag der zukünftigen Schulen könne deshalb darin bestehen, "Kindern beizubringen, wie sie sich diese selbstbestimmte Lernkultur aneignen und weiterentwickeln."

Im Debatten-Podcast reagiert Lobo auf die Leser-Reaktionen zu seiner Kolumne.

