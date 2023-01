Wer hingegen direkt in Kryptowährungen investiert und diese in einer eigenen »Wallet« verwahrt hat, muss die relevanten Daten selbst zusammentragen und in die Steuererklärung eintragen. Wer im vergangenen Jahr Bitcoins teuer eingekauft und im gleichen Jahr mit Verlust verkauft hat, kann dies in der Steuererklärung über die Anlage SO geltend machen. Allerdings können die Verluste hier nur mit Gewinnen aus anderen Veräußerungsgeschäften verrechnet werden.

Auch wer im Jahr 2022 ausschließlich Verluste gemacht hat, kann steuerlich profitieren: Die Verluste lassen sich in das Vorjahr und das Jahr davor zurücktragen und senken so die Steuerlast. Ein Verlustvortrag ins kommende Jahr ist ebenfalls möglich. Für Anleger, die mit dem inzwischen geschlossenen Handelsplatz FTX Geld verloren haben, gibt es schlechte Nachrichten: Laut den Experten der Stiftung Warentest können diese Verluste derzeit nicht steuerlich geltend gemacht werden.