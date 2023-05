Einen Mann schätzte die Post als Anhänger der rechtspopulistischen FPÖ ein. Das empfand dieser als beleidigend und kreditschädigend, zudem störte ihn die Datensammlung an sich. Er zog in Österreich vor Gericht, um von der Post immateriellen Schadensersatz in Höhe von 1000 Euro zu erstreiten.