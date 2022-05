Seit mehreren Wochen bereits schwappt über Deutschland eine Welle an Spam-Anrufen. Wer im Visier der Betrüger ist, dessen Handy klingelt teilweise mehrfach täglich. Auf dem Display wird dabei eine deutsche Handynummer oder Festnetzrufnummer angezeigt, am anderen Ende der Leitung spricht eine Computerstimme, offenbar stets in englischer Sprache: »This is a message from the Federal Police Department«.