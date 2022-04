Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol eines der größten Hacker-Foren der Welt ausgehoben. Der illegale Marktplatz »RaidForums« sei geschlossen und dessen Infrastruktur beschlagnahmt worden, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit . Der Verwalter des Forums sowie zwei Mittäter seien festgenommen worden.

In den USA wurde gegen den mutmaßlichen Gründer und Hauptadministrator der Website umgehende Anklage erhoben. Der 21-jährige Portugiese wurde demnach bereits am 31. Januar in Großbritannien verhaftet und soll dort in Haft bleiben, während die Vereinigten Staaten seine Auslieferung beantragen. Der Fall solle vor einem Bezirksgericht im US-Bundesstaat Virginia verhandelt werden, teilte das US-Justizministerium mit. Drei mit dem Forum in Verbindung stehende Domains wurde auf gerichtliche Anordnung beschlagnahmt.