Geheimdokumente mitgenommen Ex-NSA-Mitarbeiter zu neun Jahren Haft verurteilt

Ein Bundesgericht in Maryland hat den 54-jährigen Harold Thomas Martin III zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er Geheimdienstunterlagen mit nach Hause genommen und dort jahrelang aufbewahrt hat. Nach seiner Freilassung soll er drei Jahre lang unter Aufsicht gestellt werden.

Martin war von Dezember 1993 bis August 2016 bei sieben verschiedenen Unternehmen angestellt, bei denen er Auftragsarbeiten für verschiedene Regierungseinrichtungen erledigte, darunter die NSA, die CIA und das National Cyber Command. Er hatte Zugang zu streng geheimen Dokumenten - von denen er im Laufe der Jahre viele mit nach Hause nahm, ohne jemandem davon zu erzählen und ohne dass es jemandem auffiel.

Darunter befanden sich laut Anklageschrift Informationen zu Geheimdienstoperationen, Erkenntnisse zu den technischen Fähigkeiten ausländischer Dienste, die Klarnamen von verdeckt arbeitenden Agenten sowie Code für Spionagewerkzeuge. Manches nahm er in digitaler Form mit, insgesamt sollen es mehrere Terabyte an Daten gewesen sein. Darüber hinaus hatte er Tausende ausgedruckte Unterlagen zu Hause in seinem Gartenhäuschen und im Auto aufbewahrt.

Keine Verbindung zu den "Shadow Brokers" nachweisbar

Die Verteidigung hatte Martin als krankhaft sammelwütig dargestellt. Es gebe keinen Beweis, dass er "seinem Land schaden wollte". Tatsächlich konnte Martin nie nachgewiesen werden, die Informationen weitergegeben zu haben. Insbesondere eine Verbindung zu den "Shadow Brokers", die kurz nach Martins Festnahme im August 2016 streng geheime NSA-Werkzeuge im Internet verbreitet und dem Geheimdienst damit massiv geschadet hatten, konnte nie belegt werden.

Nachdem er sich in einem von 20 Anklagepunkten für schuldig erklärte, ließ die Staatsanwaltschaft die restlichen 19 fallen. Andernfalls hätte Martin im Extremfall eine Verurteilung zu 200 Jahren Haft gedroht. Die neunjährige Haftzeit entspricht nun einer Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Staatsanwalt Robert K. Hur teilte nun mit: "Diese Strafe - eine der längsten jemals in einem solchen Fall verhängten - soll als Warnung dienen. Wir werden Mitarbeiter von Behörden und Unternehmen, die ihre Pflicht verletzen, eingestuftes Material zu beschützen, finden und strafrechtlich verfolgen".