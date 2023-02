Ermittlungskomplex um den Cyberbunker

Auf die Spur kamen die Ermittler der App, als sie 2019 den »Cyberbunker« an der Mosel durchsuchten, der gezielt Kriminellen gedient haben soll. Die Betreiber waren im vergangenen Jahr in erster Instanz zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Die Auswertung der Server hat Verfahren gegen zahlreiche weitere Personen in Gang gebracht, darunter Betreiber und Nutzer von »Exclu«.