In den USA durfte am Mittwochvormittag (deutscher Zeit) offenbar vorübergehend kein Flugzeug abheben. Das legen Berichte von Betroffenen nahe, die sich zunächst in sozialen Netzwerken verbreiteten. Demnach habe ein landesweiter Systemausfall bei der Luftfahrtbehörde FAA dazu geführt, dass sämtliche Starts bis auf Weiteres verschoben werden mussten.