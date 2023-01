Meta, der Konzern hinter den Plattformen Facebook und Instagram, will »rasch« über die Aufhebung der Sperren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump entscheiden. Offenbar soll der Politiker wieder in beiden sozialen Netzwerken zugelassen werden. Das deutete der Vizepräsident von Meta, Nick Clegg, am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos an. Die Entscheidung werde bald bekannt gegeben.