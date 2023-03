Wenn Meta eine dezentrale App anbieten würde, könnte der Konzern dies auch als Argument gegenüber Regulierungsbehörden anführen. Diese kritisieren den Konzern immer wieder dafür, dass seine zentralen Dienste wie Facebook oder Instagram Nutzer so stark auf einer geschlossenen Plattform binden, dass sie nicht ohne Nachteile wechseln können.

Meta plant offenbar weitere Entlassung

Unterdessen wurde bekannt, dass bei Meta eine weitere Kündigungsrunde ansteht. Das zumindest berichtet das »Wall Street Journal« unter Verweis auf mit den Vorgängen vertraute Quellen. Demnach sollen noch einmal ungefähr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden wie im Vorjahr, als 13 Prozent der Belegschaft gekündigt wurde, so die Zeitung am Freitag.