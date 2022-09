Fahrausweis zum Selbstausdrucken Berlin patzt bei Einführung des 29-Euro-Tickets

Berlin prescht mit einer Nachfolgeregelung für das populäre 9-Euro-Ticket voran – und wie das beim Voranpreschen manchmal so ist, fallen Ungenauigkeiten nicht immer sofort auf.

Das für Oktober, November und Dezember erhältliche 29-Euro-Ticket für den Berliner Tarifbereich AB ist bereits erhältlich, in den Kundenzentren der Berliner Verkehrsbetriebe sowie auf der Website der BVG. Nötig ist dafür aber der Abschluss eines Abonnements. Neukundinnen und Neukunden, die das online erledigen, bekommen im Anschluss eine Bestätigung per E-Mail. Sebastian Pertsch ist einer von ihnen. Der Berliner Journalist bemerkte jedoch, dass das in der E-Mail beschriebene weitere Vorgehen geradezu das Gegenteil von fälschungssicher ist, wie er auf Twitter darlegt .