Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hingegen kommt in dem Video nicht vor. Die technische Seite des Betrugs erklären »Vovan und Lexus« auch nicht. Sie hatten vorab nur gesagt, es habe sich nicht um einen Deepfake gehandelt, also um einen komplett von einer darauf trainierten Software generierten Vitali Klitschko. Die Berliner Senatskanzlei hatte diese Theorie zunächst verbreitet, war Anfang der Woche aber davon abgerückt: »Ob es wirklich so war, können wir nicht mit Sicherheit sagen«, sagte Giffey in der Landespressekonferenz am Dienstag. Sie betonte allerdings, dass die Person im Videogespräch die Lippen passend zu dem bewegt habe, was gesagt wurde. Wie auch immer die Fälschung produziert wurde: Aufgeflogen ist sie nur, weil den Berlinern der Inhalt des Gesprächs seltsam vorkam.