Lokal statt national

Das könnte auch einer der Gründe sein, weshalb sich Vodafone im nationalen Vergleich diesmal vor die Telekom geschoben hat. Das Unternehmen verfügt über ein großes TV-Kabelnetz, über das es laut »Chip« »Millionen von Gigabit-Verbindungen zu einem relativ moderaten Preis anbieten« könne.

Heruntergebrochen auf die Ebene der Bundesländer liegt in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen und Hessen und damit in mehreren großen Bundesländern allerdings ein anderer Anbieter auf dem ersten Platz der »Chip«-Tabelle: Deutsche Glasfaser. Der auf schnelle Glasfaseranschlüsse spezialisierte Provider punktet mit hoher Geschwindigkeit zu günstigen Preisen.

In einem Punkt muss er sich laut »Chip« jedoch stets den anderen geschlagen geben: der sogenannten Vertragserfüllung. So bezeichnet die Zeitschrift das Verhältnis zwischen der laut Produktinformationsblatt angegebenen zu erwartenden und der in den Tests gemessenen Geschwindigkeit. Falls Sie den Begriff nicht kennen: Laut TK-Transparenzverordnung sind Festnetz- und Mobilfunkanbieter verpflichtet, ihre Nutzer mit solchen Unterlagen »in übersichtlicher und leicht verständlicher Form« über »die wesentlichen Produkt- und Vertragseigenschaften« ihrer Angebote zu informieren.

Wirklich gut klappt das dem »Chip«-Test zufolge vor allem bei vergleichsweise langsamen Internetanschlüssen. Bei Tarifen mit vertraglich zugesicherten 50 Mbit/s lagen im Speedtest alle Anbieter nah an den versprochenen Werten, die Mini-Messrechner ermittelten sogar teils höhere Leistungen. Die an den Gigabit-Anschlüssen von Vodafone gemessenen Werte lagen indes durchweg unter dem laut Produktinformationsblatt erwartbaren Wert von 850 Mbit/s.

Bevor man sich nun aber anhand der »Chip«-Bestenliste einen neuen Provider sucht, sollte man noch etwas tiefer in deren Daten eintauchen, denn die lokalen Tipps weichen oft deutlich von den nationalen Siegern ab. In Hamburg etwa liegt der lokale Anbieter wilhelm.tel vor Vodafone und Telekom auf dem Siegerplatz, in Schleswig-Holstein die Firma tng. Möglich, dass nun auch die mit dem Siegel der Testzeitschrift werben. Lizenzen für dessen Nutzung können Sie hier anfragen .