Sozialversicherungsnummer, Steuer- und Hypothekenunterlagen, Führerscheinfotos, Bankverbindungen, Quittungen von Millionen Kunden - alles lag praktisch ungeschützt im Netz: Wer jemals eine E-Mail von First American mit einem Link darin bekommen hat, hätte damit sensible Daten aus 885 Millionen Kundendokumenten seit 2003 einsehen können.

First American Financial Corporation, so der vollständige Name des Unternehmens, ist ein auf Rechtstitel spezialisierter US-Versicherer mit einem Jahresumsatz von zuletzt 5,8 Milliarden Dollar. Rechtstitelversicherungen sind in den USA beim Kauf hypothekenfinanzierter Immobilien üblich.

Das älteste auffindbare Dokument stammte aus dem Jahr 2003

Die Sicherheitsvorkehrungen des Unternehmens waren jedoch mangelhaft. Jeder Kunde, der per E-Mail einen Link mit seiner Transaktionsnummer in der URL zugeschickt bekam, konnte diese einfach verändern und bekam dann die entsprechenden Dokumente anderer Kunden angezeigt. Der US-Journalist Brian Krebs hat den Fall öffentlich gemacht, nachdem er von einem Entwickler darauf aufmerksam gemacht wurde.

Das älteste auffindbare Dokument hatte die Nummer 000000075 und stammte aus dem Jahr 2003. Die aktuellsten mit neunstelligen Nummern betrafen Immobiliengeschäfte, die noch nicht einmal abgeschlossen waren. Wie lange das System so funktionierte, ist nicht klar, aber es müssen mindestens zwei Jahre gewesen sein, schreibt Krebs.

Ob Betrüger davon wussten und die Schwachstelle ausgenutzt haben, ist ebenfalls unbekannt. Sie hätten dafür zumindest einen Link von First American auf ein Dokument kennen müssen. Dann aber wäre es für sie eine wahre Goldgrube gewesen. Mit den Daten hätten sie sich als jemand anderes ausgeben können, um betrügerische Immobiliengeschäfte abzuwickeln, sie hätten Kunden erpressen oder sehr gezielte Phishingattacken starten können, um Passwörter etwa zu Bankkonten zu bekommen.

First American sprach in einem Statement von einem "design defect" und stoppte die Zugriffsmöglichkeit auf die Kundendokumente. Nun werde untersucht, ob und in welchem Ausmaß Kundeninformationen an Unbefugte gelangten. Bis zum Abschluss der Untersuchung werde sich das Unternehmen nicht mehr äußern, teilte Krebs mit.