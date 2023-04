Eingeständnis nach zwei Jahren Der berühmte Hack eines Wasserwerks, den es wohl nie gab

Ein Unbekannter soll 2021 versucht haben, das Wasser in einer Aufbereitungsanlage in Florida zu vergiften – so ging die Nachricht damals um die Welt. Jetzt räumen offizielle Stellen ein, dass das eher nicht stimmt.