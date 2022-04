»Tod durch Erschießen« sollte 5000 Dollar kosten, ein Scharfschütze sogar 20.000 – das zeigten Screenshots der Seite, die die Staatsanwaltschaft vor Gericht präsentierte. Betrieben wurde das Angebot allerdings offenbar von Betrügern – was oftmals der Fall ist. Denn Stinson schrieb mehrfach ins Forum der Seite, dass sie einen »Job« in Florida zu vergeben habe, inklusive Namen, Adresse und Foto der Frau. »Nicht zu Hause tun. Jeder andere Ort ist in Ordnung«, schrieb sie unter anderem. Und: »Muss im Juli passieren – am besten zwischen dem 5. und 11.« Zudem überwies sie in insgesamt fünf Bitcoin-Transaktionen umgerechnet rund 12.000 Dollar an die Seitenbetreiber.