Deepfake oder Cheap Fake? Falscher Klitschko narrt auch Warschaus Bürgermeister

Zudem reagierte der falsche Klitschko nach Angaben der Senatskanzlei auf Rückfragen von Franziska Giffey. Entsprechend reaktionsschnell hätte jemand passende Videoschnipsel abspielen müssen. Giffey selbst sagte am Dienstag in der Landespressekonferenz , die Lippenbewegungen hätten »genau« dem entsprochen, was gesagt wurde.

Das spricht gegen den Deepfake-Verdacht

Gegen die Deepfake-These der Berliner spricht zum einen, dass die Technik zwar auf dem Weg dahin ist, solche Betrügereien zu ermöglichen – doch für einen Deepfake in Echtzeit, inklusive überzeugender Stimmsynthese und ohne sichtbare Artefakte fehlen bislang überzeugende Beispiele.

Zum anderen hat der rbb-Journalist Daniel Laufer in einem Abgleich der wenigen vorhandenen Screenshots aus Giffeys Gespräch mit Standbildern aus einem Klitschko-Video vom April auffällige Übereinstimmungen entdeckt. In beiden Fällen trägt Klitschko die gleiche Kleidung und sitzt vor demselben Hintergrund, es gibt zudem Bilder, in denen Mimik und sichtbarer Hintergrund deckungsgleich sind. Da ein Deepfake keine existierenden Bilder kopiert, sondern auf deren Basis neue generiert, ist eine derartige Übereinstimmung höchst unwahrscheinlich.

Am Freitag hatte die Senatskanzlei noch mitgeteilt, es handele sich »allem Anschein nach« um einen Deepfake. Am Dienstag schwächte Giffey die Aussage ab: »Ob es wirklich so war, können wir nicht mit Sicherheit sagen.« Letztlich sei das »gar nicht so erheblich, ob es ein Deepfake oder ein Shallow Fake oder ein Face Reenactment war«. Letzteres bezeichnet eine Technik, mit der die Mimik einer Person von einer Kamera erfasst und auf das Videobild einer anderen Person übertragen wird, wie hier im Beispiel zu sehen .

Erheblich sei, so Giffey weiter, dass es ein Identitätsdiebstahl »zulasten von Vitali Klitschko« und nach deutschem Recht eine Straftat gewesen sei. In jedem Fall sei es »eine ganz neue Form von Fake«, eine Form von Manipulation, »die selbst von Experten kaum oder nicht zu unterscheiden ist«.