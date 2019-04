Britischer Geheimdienst GCHQ verrät Standort mitten in London - nach 66 Jahren

Der GCHQ hatte seit 1953 eine geheime Basis mitten in London. Wie Jeremy Fleming, der Direktor des britischen Geheimdienstes, nun offiziell bekannt gab, residierte die Behörde 66 Jahre lang in der Palmer Street, einer kleinen Straße im Regierungsviertel Westminster. Das unscheinbare Gebäude ohne Firmenschild liegt zwischen einer Starbucks-Filiale und einem Pub namens "Adam & Eve".

Vom GCHQ heißt es, der Sitz in der Palmer Street habe im Laufe der Jahre bei wichtigen Ereignissen eine Rolle gespielt. Als Beispiel werden die Olympischen Spiele 2012 in London erwähnt.

Henry Nicholls/ REUTERS Gebäude in der Palmer Street

Mittlerweile ist das Gebäude aber kein Geheimdienst-Standort mehr. Der GCHQ ist ausgezogen, heißt es, wolle aber auch künftig in London präsent sein. Wo genau, ist unbekannt. Ebenso unklar ist bislang, wer künftig die neuen Nachbarn von Starbucks und dem "Adam & Eve"-Pub sind.

Per Google-Street-View lässt sich der bisherige GCHQ-Standort von außen erkunden. Die Street-View-Aufnahme stammt von 2008, also aus einer Zeit, in der der Geheimdienst noch in dem Gebäude beherbergt war.

Wie geheim der Standort in der Palmer Street wirklich war, hängt wohl stark davon ab, mit wem man darüber spricht. Die BBC jedenfalls berichtet von Anwohnern, die sagen, der Zweck des Gebäudes sei vor Ort ein offenes Geheimnis gewesen. Eine Bardame aus dem Pub etwa soll auf die Frage, was das Gebäude nebenan sei, mit "Es ist M... MI6?" geantwortet haben. Damit lag sie nur knapp daneben: Der MI6 ist ebenfalls ein britischer Geheimdienst - der, für den im Film James Bond arbeitet.

Erinnerungen an Manhattan

Dass Geheimdienste in Großstädten verdeckt ihre Arbeit verrichten, kommt vor. So gibt es beispielsweise viele Indizien dafür, dass auch das Long Lines Building, ein fensterloser und unbeleuchteter Wolkenkratzer mitten in Manhattan, eine Abhörstation der NSA ist oder zumindest lange Zeit eine war.

Unweit der Londoner Palmer Street, in der Nähe des Bahnhofs London Victoria, hat seit 2017 auch eine Tochterorganisation des GCHQ ihren Sitz, das National Cyber Security Centre (NCSC) - allerdings ohne Geheimhaltung.

Außer in London ist der GCHQ offiziell in Cornwall, Scarborough, Lincolnshire und Harrogate vertreten, in Manchester entsteht derzeit eine weitere Außenstelle. Seinen optisch an einen Donut erinnernden Hauptsitz hat der Geheimdienst in Cheltenham im Südwesten Englands.

Getty Images GCHQ-Hauptquartier in Cheltenham

Der GCHQ zählt zu den technisch versiertesten Geheimdiensten weltweit. Als eng vernetzt gilt der GCHQ unter anderem mit der amerikanischen NSA.

Im Zuge der Snowden-Dokumente waren einige GCHQ-Operationen öffentlich geworden. So hatte sich der GCHQ etwa durch das Anzapfen von transatlantischen Internetkabeln heimlich Zugang zu riesigen Mengen von E-Mails und anderen Daten verschafft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg war 2018 zu dem Urteil gekommen, dass das britische System zur massenhaften Internetüberwachung in Teilen die Menschenrechte von Internetnutzern verletzt hat.