Geldwäsche für Nordkorea Krypto-Entwickler in den Niederlanden festgenommen

Die niederländische Finanz-Ermittlungsbehörde FIOD hatte gegen das Angebot nach eigenen Angaben seit Juni 2022 ermittelt, weil sie vermutete, dass darüber illegale Finanzströme in Milliardenhöhe abgewickelt worden sind. Über die Identität des am Mittwoch festgenommenen Entwicklers gaben die Strafermittler keine Auskunft, sie stellten aber weitere Verhaftungen in Aussicht.