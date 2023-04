Den Strafverfolgungsbehörden ist ein Schlag gegen den wichtigen Cybercrime-Marktplatz »Genesis Market« gelungen. Am Dienstag durchsuchte die Polizei in Deutschland in einer konzertierten Aktion, die sämtliche Bundesländer betraf, 62 Objekte von 58 Beschuldigten. Es ging dabei um eine Vielzahl an Betrugsdelikten im Onlinehandel, um das Ausspähen von Daten und um Datenhehlerei und Geldwäsche, wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilten.