»I just spent a week with a robot cat and my life will never be the same« (Englisch, 2 Leseminuten)

Chris Matyszczyk von »ZDNET« hat sich eine Roboterkatze ausgeliehen. Die »MetaCat« soll dank sogenannter künstlicher Intelligenz besonders lebensecht wirken. Matyszczyk schreibt: »Immer wenn sie mich ansah, fühlte es sich an, als hätte ich eine autoritäre Regierung beleidigt.«