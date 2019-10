Datenschützer sind entsetzt Gesichtserkennung soll französische Schüler schützen

Big Brother hält Einzug in Frankreichs Schulen und Behörden, fürchten zumindest Datenschützer und schlagen deshalb Alarm. Es geht um Systeme zur automatischen Gesichtserkennung. Diese sollen an französischen Schulen sowie für Onlinedienste der Verwaltung genutzt werden. In der EU wäre das eine Premiere.

Besonders umstritten sind die Pläne zur Gesichtserkennung an Schulen: Die konservativ regierte Region Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) will die Technologie in den Mittelmeerstädten Nizza und Marseille testen. An Gymnasien soll es mit Kameras ausgestattete Eingangstüren geben, die sich nur dann öffnen, wenn das Gesicht eines Schülers elektronisch erkannt wurde.

Unbefugte und mögliche Gewalttäter sollen so schon am Schultor gestoppt werden. Ganz nebenbei soll damit auch Wachpersonal eingespart werden. Nach den Pariser Anschlägen vom November 2015 hatten französische Schulen ihre Kontrollen verschärft.

Doch die Pariser Datenschutzbehörde CNIL hat den Plänen vorerst einen Riegel vorgeschoben. Sie nennt eine Gesichtserkennung von Schülern und Lehrern "unnötig und unverhältnismäßig". Herkömmliche Ausweise reichten für Kontrollen völlig aus, befanden die Datenschützer.

Gesichtserkennung auch für digitale Behördengänge

Der konservative Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, reagierte empört. Die Datenschutzbehörde stecke "offenbar noch im 20. Jahrhundert fest", kritisierte er auf Twitter. Er und die Region würden in Kürze neue Pläne für die Gesichtserkennung vorlegen.

Auch das französische Innenministerium treibt Pläne zur Nutzung der Technologie voran. Bereits im November könnte eine neue Smartphone-App namens "Alicem" an den Start gehen. Sie soll den Bürgern einen sicheren Zugang zum Internetangebot der Verwaltung ermöglichen.

Das Innenministerium preist die App als "Spitzenlösung" und als Türöffner für Onlinedienste, bei denen besonders strenge Personenkontrollen nötig sind - etwa bei der Ausstellung eines Passes oder Führerscheins oder bei Finanzämtern.

Um den Dienst zu nutzen, sollen Bürger ihren biometrischen Pass mit dem Smartphone scannen. Zudem müssen sie mit dem Handy ein Video ihres Gesichts drehen. Die Regierung gleicht beides dann mit einer Software zur Gesichtserkennung ab, bevor sie den Nutzern einen Zugangscode für die Online-Dienste schickt.

"Der Staat muss sich vor sich selbst schützen"

"Selbst wenn es sich dabei nicht um eine Echtzeit-Gesichtserkennung mit Überwachungskameras handelt, wird damit die Gesichtserkennung als Identifikationsmittel zur Normalität", kritisiert die Datenschutzorganisation La Quadrature du Net.

Die Pläne sind bis in die französische Regierung umstritten: Digital-Staatssekretär Cédric O forderte eine neue Kontrollbehörde: "Der Staat muss sich vor sich selbst schützen", betonte er. "Die Technologie mag nützlich sein, um Terroristen um einer Menge zu identifizieren", sagte er. Sie berge aber auch massive Risiken.

In Frankreich geht die Furcht vor chinesischen Verhältnissen um: Das kommunistische Land gilt als Vorreiter der Gesichtserkennung - und der Überwachung seiner Bürger. Nicht nur Schulen und Firmen nutzen die Technologie. In Supermärkten und Bäckereien können Chinesen per Gesichtserkennung einkaufen, ganz ohne Bargeld oder Bankkarte.

Auch in Berlin wurden Systeme zur Gesichtserkennung ab August 2017 für ein Jahr lang am Bahnhof Südkreuz erprobt, um die Sicherheit zu verbessern. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sprach anschließend von einem Erfolg, Kritiker sahen Bürger dagegen unter Generalverdacht.

In den USA nutzen vor allem die Sicherheitsbehörden die Technologie. Der Bundesstaat Kalifornien hat seiner Polizei den Einsatz von Kameras zur Gesichtserkennung allerdings erst kürzlich untersagt. Er berief sich auf Testreihen der Bürgerrechtsbewegung ACLU: Dabei waren Politiker fälschlicherweise als gesuchte Verbrecher "erkannt" worden.