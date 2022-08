Die Bürgerrechtsorganisation AlgorithmWatch hat in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zusammengetragen, für welche Zwecke FindClone und PimEyes in Russland tatsächlich genutzt werden: Stalking, Doxxing, Belästigung und unzuverlässige, mehr oder weniger journalistische Recherchen. Die Beispiele belegen einmal mehr, dass Gesichtserkennungstechnologie eine Gefahr für die Privatsphäre unschuldiger Bürgerinnen und Bürger darstellen kann – insbesondere, wenn die Anbieter ihre Vergleichsfotos ungehindert im Internet zusammensammeln können, so wie es die umstrittene und vergleichsweise bekannte Firma Clearview AI aus den USA seit Jahren macht. Der stellt seine Dienste nach eigenen Angaben allerdings nur Behörden zur Verfügung.