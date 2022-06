Google hatte LaMDA vor gut einem Jahr auf seiner Entwicklerkonferenz Google i/o als »Durchbruch in der Gesprächstechnologie « gefeiert. Unternehmenschef Sundar Pichai zeigte damals Gespräche, in denen sich die KI mal in die Rolle des Planeten Pluto versetze, mal in die eines Papierfliegers, der von seinen Erlebnissen nach der Landung in einer Pfütze berichtete. In beiden Fällen wurden allerdings Aufzeichnungen abgespielt. LaMDA sei eben noch nicht fertig, es komme immer noch zu Fehlern, sagte Pichai.