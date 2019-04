Google Earth Timelapse Smartphone-Zeitraffer zeigt Umweltveränderungen

Wachsende Großstädte, Abholzung von Regenwäldern, schmelzende Gletscher und schrumpfende Seen: Das Timelapse-Tool für den Google-Dienst Google Earth macht aus der Satellitenperspektive sichtbar, wie sich die Erde verändert. Der Internetkonzern hat der Webseite nun ein Update spendiert, damit die Zeitreise künftig auch auf Smartphones und Tablets funktioniert.

Auf der Google Earth Timelapse genannten Webseite kann man sich animierte Satellitenbilder aus der Zeit von 1984 bis 2018 anschauen. So bekommt man einen guten Eindruck davon, wie sich die Oberfläche des Planeten in den vergangenen 35 Jahren verändert hat. Will man sich etwa ansehen, wie der Braunkohleabbau den Hambacher Forst geschrumpft hat, gibt man im Suchfenster der Seite den Begriff "Hambacher Forst" ein und drückt die Enter-Taste.

Die Datenbank, aus der die Animationen erzeugt werden, hat Google nach eigenen Angaben aus 15 Millionen Satellitenbildern zusammengestellt. So kann man beobachten, wie der neue Flughafen Berlin-Brandenburg in den vergangenen Jahren in die Landschaft gebaut wurde und wie sich die Casino-Stadt Las Vegas immer weiter in die Wüste von Nevada ausbreitet während gleichzeitig der Wasserpegel des nahegelegenen Lake Mead fällt.

Nach eigenen Angaben will der Konzern mit dem Timelapse-Tool genau solche Missstände deutlich machen. In einem Blogbeitrag schreibt Google-Manager Chris Herwig, man wolle mit den Bildern Debatten anstoßen und informieren. Google bietet den Dienst seit 2013 gemeinsam mit dem United States Geological Survey (USGS) und der Nasa an.

Es habe so lange gedauert, eine auf Tablets und Smartphones funktionierende Version bereitzustellen, weil Mobilbrowser wie Chrome und Firefox automatisch ablaufende Videos bisher unterbunden haben. Weil Timelapse-Animationen aus vielen solcher Videos aufgebaut sind, musste man daher abwarten, bis die beiden Browser das Abspielen von AutoPlay-Videos wieder erlauben, was nun geschehen ist.

Mit gewissen Abstrichen bei der Qualität muss man bei den Zeitraffer-Animationen aber rechnen. Zum einen funktioniert die Timelapse-Webseite auf Handys nur im Hochformat, zum anderen ist die Bildqualität manchmal ungewohnt schlecht. Das darf jedoch nicht wundern, schließlich stammen viele Aufnahmen aus den Achtzigerjahren, als Satelliten noch mit aus heutiger Sicht archaischer Technik unterwegs waren.