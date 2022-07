Lemoine hatte nach monatelangen Tests des durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Chatsystems LaMDA (Language Model for Dialogue Applications/Sprach-Muster für angewandten Dialog) erklärt, das Programm sei unabhängig in seinen Antworten und zeige Gefühle. Er verglich LaMDA mit einer Person mit eigenem Bewusstsein und behauptete unter anderem, es sei »sehr besorgt darüber, dass die Menschen Angst vor ihm haben könnten und möchte nichts anderes, als zu lernen, wie es der Menschheit am besten dienen kann«. Mitschriften von Unterhaltungen mit der KI sowie andere Informationen über das System hatte er daraufhin im Internet veröffentlicht und an einen US-Senator weitergegeben.