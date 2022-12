Russlands Präsident Wladimir Putin steht in den deutschen Google-Charts nicht nur in der Kategorie »Politiker« auf Platz eins, sondern auch in der Kategorie »prominente Persönlichkeiten«. Hier lässt er unter anderem die streitenden Ex-Partner Johnny Depp und Amber Heard hinter sich. Auf Platz vier dieser Liste landete Boris Becker, der derzeit in England im Gefängnis sitzt, vor dem serbischen Tennisspieler Novak Djokovic, der als Impfverweigerer für Schlagzeilen sorgte.