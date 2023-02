Mit dem Namen des Dienstes (Deutsch: »Barde«) spielt Google auf den Dichter William Shakespeare an. Englands Nationaldichter wird oft als der »Barde von Avon« bezeichnet.

Einblicke in neue Funktionen bei Google-Suche

Google will außerdem einen Einblick in mehrere KI-gestützte Funktionen bei der Google-Suche bieten. Damit sollen Erkenntnisse für Fragen zusammengefasst werden, auf die es keine einzig richtige Antwort gibt. In Kürze werde man Funktionen in der Suche sehen, »die komplexe Informationen und verschiedene Standpunkte in leicht verdauliche Formate umsetzen«.

Im Frühjahr 2018 demonstrierte der Konzern ein Programm, das etwa Restaurants anrief, um eine Reservierung zu machen – und dabei nicht als Computer erkannt wurde. Umgehend wurde Kritik laut, dass solche Technologie missbraucht werden könne.