Die Anzeigenbranche in Deutschland ist noch unschlüssig, was sie von dem neuen Tool halten soll. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft will den Werberegler zunächst nicht bewerten und abwarten, wie sich die Funktion auf die Branche auswirkt. »Hierzu haben wir noch keine Informationen, zumal die Auswirkungen je nach Werbung und Zielgruppe sehr unterschiedlich ausfallen können«, teilt Geschäftsführer Bernd Nauen mit. Klar sei aber, dass mit solchen Ausblend-Einstellungen die »Reichweite der einbezogenen Werbeträger von Google verringert wird«.