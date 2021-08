Suche nach Verdächtigen US-Strafverfolger verlangen Tausende Standortdaten von Google

Welche Geräte befanden sich zu einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Gegend? In den USA können Strafverfolger Google per Gerichtsbeschluss zur Herausgabe dieser Daten zwingen, um mögliche Verdächtige zu erkennen.