Im Februar hatte Google eine erste Version des Bots gezeigt, mehr als zwei Monate nach der Veröffentlichung von ChatGPT durch das von Microsoft unterstützte Start-up OpenAI.

Google erweitert den Bot zugleich um neue Funktionen. So kann man sich die Antworten von Bard auf Texteingaben jetzt auch anhören, per Klick auf das Sound-Symbol. In der Seitenleiste von Bard gibt es zudem die Option, einen Chat mit dem Bot anzupinnen. So kann man ihn später wieder aufrufen. Und wer mit anderen teilen möchte, was Bard generiert hat, muss nicht alles in einen Chat oder ein soziales Netzwerk kopieren, sondern kann nun direkt einen Link zum Chat mit Bard verbreiten, den Google auf Wunsch erzeugt.