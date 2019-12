Ob ein Segeltörn in die USA mit Transatlantikflügen für die Crewmitglieder oder ein Foto aus dem ICE, auf dem Greta Thunberg mit ihrem Rucksack auf dem Boden sitzt: Jeder Bericht über die junge Klimaaktivistin, ist eine Steilvorlage für eine digitale Metadebatte.

"Es handelte sich um die Simulation einer eigentlich notwendigen Klimadebatte", schrieb Sascha Lobo nach dem Wirbel um Greta und die Deutsche Bahn in seiner aktuellen Kolumne. Was sich im Internet, aber auch in den Medien abgespielt habe, sei "eine Ersatzdebatte um ein Symbol, bei dem man Projektionen, Gefühlen und Schuldzuweisungen freien Lauf lassen konnte, ohne auf nervige Fakten zu Klima und Kapitalismus achten zu müssen. Oder gar zu differenzieren", so Lobo.

Für den weihnachtlichen Shitstorm, den er erwartet, entwarf er dann gleich eine Dramaturgie - mit Protagonisten wie dem "Greta-Team der Deutschen Bahn", "Wutwetterwart" Jörg Kachelmann und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.

In seinem Podcast reagiert Sascha Lobo auf einige Fragen und Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

