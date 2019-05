Netz-Berühmtheit Grumpy Cat ist tot

Die berühmteste Katze des Internets ist tot. Grumpy Cat, die eigentlich Tardar Sauce hieß, starb im Alter von sieben Jahren, wie ihre Besitzer auf Twitter mitteilten.

"Grumpy litt unter Komplikationen nach einer kürzlich erfolgten Harnwegs-Infektion, die unglücklicherweise zu stark für sie wurden. Sie verstarb friedlich am Morgen des 14. Mai, in den Armen ihrer Mami Tabatha", heißt es in dem Tweet. Die Katze habe "Millionen von Menschen in aller Welt geholfen zu lächeln, auch in schweren Zeiten".

Ein genetischer Defekt war dafür verantwortlich, dass Grumpy Cat grundsätzlich mürrisch aussah. Berühmt wurde sie 2012 durch ein Foto auf Reddit und ein wenig später veröffentlichtes YouTube-Video. Seit 2013 ist Grumpy Cat eine eigene Marke.

Ihre Botschaft: Alles ist mies. Immer.