Dass die eigenen IT-Systeme infiltriert wurden, hatte Continental bereits Ende August entdeckt. Damals hieß es noch, die Attacke sei abgewehrt worden. Ob Continental tatsächlich Lösegeld an die Erpresser gezahlt hat, ist nicht bekannt. Im August hatte das Unternehmen dazu erklärt, dass es keine Lösegeldforderungen gegeben habe.

Hacker-Gruppe LockBit greift vermehrt an

Die Hackergruppe Lockbit hatte in der vergangene Woche bereits für Aufsehen gesorgt. Damals gab sie bekannt, den großen französischen Rüstungskonzern Thales Group gehackt zu haben. Lockbit wird vom Bundeskriminalamt zu den besonders aktiven und gefährlichen sogenannten Ransomware-Banden gezählt. Bei dieser Masche verschlüsseln Kriminelle die Daten ihrer Opfer und machen sie so unbrauchbar, oftmals fertigen sie für sich selbst aber Kopien an. Anschließend fordern sie hohe Lösegeldsummen, bei großen Firmen oft im Millionenbereich, bevor sie die Daten wieder freigeben. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass viele der Täter aus Russland operieren. (Lesen Sie hier mehr über die kriminelle Masche)