Davon betroffen seien die Kundendienste, sagte der Sprecher der Stadtwerke, Stefan Schulz. Aber auch Fahrscheine der Deutschen Bahn könnten nicht verkauft werden. Die Stadtwerke als kommunales Unternehmen sind auch für den Personennahverkehr in Potsdam zuständig.

Bereits im Januar 2020 hatte es einen Cyberangriff auf die Landeshauptstadt gegeben, deren Internetverbindung rund eine Woche abgeschaltet blieb. Es gab aber noch längere Zeit Einschränkungen etwa bei Online-Terminen. Verantwortlich war laut Stadt damals eine Schwachstelle im System eines externen Anbieters.

HAW Hamburg meldet ebenfalls Hackerangriff

Auch in Norddeutschland hat ein IT-Zwischenfall Folgen: An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften HAW Hamburg sei die technische Informations- und Kommunikationsinfrastruktur angegriffen worden, teilte die Hochschule am Freitag auf ihrer Homepage mit. Deshalb seien die IT-Dienste und andere Services der zentralen Infrastruktur derzeit ausgefallen. Davon betroffen sei auch der E-Mail-Verkehr.