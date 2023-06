Der IT-Dienstleister circ IT GmbH & Co. KG wurde nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Freitagabend von kriminellen Hackern angegriffen. Circ IT gehört mehrheitlich zur Rheinischen Post Mediengruppe und ist für deren IT-Infrastruktur zuständig. Wie »heise online« unter Berufung auf Insider berichtet , sollen die Angreifer bei Circ IT eingebrochen sein und »mittels Supply-Chain-Angriff« die Websites der »Rheinischen Post« und mehrerer weiterer Zeitungen lahmgelegt haben. »Supply-Chain-Angriffe« richten sich gegen Teile einer Lieferkette und schaden dadurch den folgenden Bereichen.