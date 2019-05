Der frühere BND-Chef August Hanning hat eine klare Haltung zum FPÖ-Skandal um das Strache-Video: Er verteidigt den zurückgetretenen österreichischen Parteichef, wie es fast nur Rechte und Rechtsextreme tun. In seiner jüngsten Kolumne "Geheime Gefühle" verwettet Sascha Lobo seinen Irokesenschnitt darauf, dass Hanning ein linkes Gegenstück zu Strache "niemals derart gnädig umpuschelt hätte".

Weil neben Hanning auch der ehemalige Vizepräsident des Nachrichtendienstes, Rudolf Adam und Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen mit teils antisemitischen, teils antiliberalen Einlassungen für Strache eintreten, diagnostiziert Lobo ein "Rechts-Problem von BND und Verfassungsschutz".

In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Zuschriften seiner Leser. Die hatte er am Schluss seiner Kolumne gefragt: "Warum springen deutsche Ex-Geheimdienstler für die FPÖ in die Bresche?"

