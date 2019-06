Smartphones, Notebooks, Tablets, Spielkonsolen: Es gibt viele elektronische Geräte, die sich im Betrieb zum Teil stark erwärmen, ganz unabhängig von der Jahreszeit. Man könnte also meinen, dass so ein bisschen Sommerhitze obendrauf auch keinen großen Unterschied mehr macht.

Aber weit gefehlt: Die Umgebungstemperatur heizt die Betriebstemperatur von Geräten zusätzlich an, warnt zum Beispiel das Fachmagazin "Connect". Das kann zu Schäden führen - und im schlimmsten Fall dazu, dass Sie noch diesen Sommer ein Ersatzgerät brauchen. Es empfiehlt sich daher, zumindest einige Ratschläge zum Einsatz von Gadgets bei Hitze zu beherzigen.

Zunächst einmal ist es wichtig, Geräte wie Telefone oder Notebooks keiner direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen, sie also vor allem nicht in der prallen Sonne liegen zu lassen. Besonders gefährdet sind Geräte mit schwarzen Gehäusen, weil sich diese extrem aufheizen.

Der Aufheizeffekt lässt sich schon deutlich abschwächen, wenn das Smartphone etwa draußen beim Musikhören einfach in der Tasche bleibt oder wenn es am Strand und im Freibad zum Beispiel mit einem (trockenen) Handtuch abgedeckt wird.

Bei manchen Gadgets wird auch explizit vor einem Einsatz mit direkter Sonneneinstrahlung gewarnt, etwa bei der Virtual-Reality-Brille Oculus Quest, bei der man durch zwei große Linsen aufs ins Headset verbaute Display schaut. Das Display könnte Schaden nehmen, wenn Sonnenlicht durch die Linsen fällt.

Gadgets raus aus dem Auto

Keinesfalls sollte man elektronische Geräte im Sommer im Auto liegen lassen, da es im Innenraum bei Sonneneinstrahlung enorm heiß wird. Wer nicht umhin kommt, sie im Wagen zu lassen, sollte sie dort ablegen, wo die Hitze im Vergleich weniger stark ist - das ist bei vielen Autos im Kofferraum der Fall.

Direkt hinter der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett kann es dagegen so heiß werden, dass Kunststoffgehäuse schmelzen. Navis, die meist genau an dieser Stelle angebracht werden, bringt man beim Parken also besser in Sicherheit. Für Geräte wie Handys, Tablets und E-Book-Reader drohen bei Oberflächentemperaturen von bis zu 70 Grad irreparable Schäden, genauso für Digitalkameras und Laptops. Wer extrem aufgeheizte Geräte anfasst, riskiert außerdem Verbrennungen.

Nicht nur im Auto, sondern auch daheim oder im Büro gilt, dass technische Geräte nicht direkt hinter einer Scheibe der Sonne ausgesetzt werden sollten. Sowohl hier als auch im Auto muss man bedenken, dass die Sonne wandert.

Ein Problem für Displays und Akkus

Direkte Sonneneinstrahlung schadet vor allem Displays: Die hohen Temperaturen können die Flüssigkristalle in der Anzeige verändern und so zu Fehlfunktionen führen. Hitze macht aber auch Akkus zu schaffen, sie entladen sich dann schneller selbst und altern dadurch auch schneller.

Ist ein Gerät aus Versehen doch einmal hinter der Windschutzscheibe oder auf einer Fensterbank aufgeheizt worden, schaltet man es am besten erst einmal aus. Manche Mobilgeräte fahren auch selbst herunter, wenn sie eine bestimmte Maximaltemperatur erreicht haben - die Sensoren im Smartphone funktionieren aber nicht immer korrekt.

Ist ein Gerät aus der Hitze geholt, ist langsames Abkühlen angesagt. Das bedeutet: Einfach bei Raumtemperatur abwarten. Denn der Versuch, das Abkühlen zu beschleunigen, kann unter Umständen zu noch größeren Schäden führen, wenn sich aufgrund zu großer Temperaturunterschiede Kondenswasser bildet, warnen die Experten von "Connect". Der Kühlschrank als schneller Abkühlort ist deshalb tabu.

Grundsätzlich sind wenige Geräte auf den Betrieb bei extremer Hitze ausgelegt. Apple beispielsweise rät dazu, iOS-Geräte nur bei Temperaturen von 0 bis 35 Grad Celsius zu verwenden. Andere Hersteller geben Werte von bis zu 50 Grad an.