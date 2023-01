Die Hacker hätten seit Mitte 2021 mehr als 1500 Unternehmen angegriffen, darunter 70 in Deutschland, erklärten die Behörden am Donnerstag. Drei davon waren in Baden-Württemberg. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sei dem Netzwerk bei Ermittlungen zu einem dort betroffenen Unternehmen auf die Spur gekommen. Hive wurde in Deutschland unter anderem mit einem erfolgreichen Angriff auf MediaMarktSaturn im November 2021 in Verbindung gebracht. Damals wurden Daten des Unternehmens verschlüsselt, und die Erpresser sollen ein Lösegeld in Höhe von 50 Millionen Dollar gefordert haben.