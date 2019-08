"Be water, my friend". Diesen Leitspruch des Kampfsportkünstlers Bruce Lee haben die dezentral agierenden Demonstranten in Hongkong für sich adaptiert: Ähnlich wie das Element wollen sie - um Verhaftungen zu entgehen - flexibel, spontan und fließend vorgehen. Und dabei möglichst anonym bleiben.

Die Proteste im Jahr 2014 konzentrierten sich auf wenige Großveranstaltungen an immer der gleichen Stelle im Stadtteil Admiralty. Daher war es der Polizei leicht möglich, die Versammlungen aufzulösen. Im Jahr 2019 verlegen sich die Demonstranten daher auch auf spontane Zusammenkünfte an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit. So wie am Abend des 5. August, dem Tag eines Generalstreiks und angemeldeter Großdemonstrationen.

Noch während der großen Versammlung spaltete sich eine Gruppe der schwarz gekleideten Demonstranten ab und zog durch den Stadtteil North Point auf Hongkong Island. In der Gegend sollen viele Mitglieder einer Peking-treuen Triade leben, die für einen brutalen Angriff auf Demonstranten und Passanten zwei Wochen zuvor in einer U-Bahnstation verantwortlich gemacht wird.

Wie zu erwarten kam es zum Zusammenstoß mit den mutmaßlichen Triaden-Mitgliedern - doch diesmal waren die Demonstranten vorbereitet und in der Überzahl. Nicht genug damit: Ein Trupp hatte zuvor mit Material von umliegenden Baustellen die Ausfahrt der nächstgelegen Polizeistation verbarrikadiert. Dieser Grad der Koordination geht zum großen Teil auf den geschickten Einsatz von Software zurück.

Wow the Triads (hired goons) just got their asses handed to them in a failed attack on protesters in North Point. #HongKongProtests #HongKongProtesters #HongKong #NorthPoint pic.twitter.com/sNDyMmZqXI — ThingsGotStabby (@GiantTigerCat) 5. August 2019

Doxxing von Polizeibeamten

Die Hauptrolle spielen Messenger wie WhatsApp und vor allem Telegram. In diversen Telegram-Chatgruppen tauschen die Demonstranten wichtige Informationen aus. Eine der größten, die laut Eigenbeschreibung nur verifizierte Neuigkeiten verbreitet, hat gut 130.000 Mitglieder.

Auf rund 95.000 Abonnenten kommt der Kanal Dadfindboy. Er wurde als Reaktion darauf eingerichtet, dass sich Polizisten in Zivil unter die Demonstranten mischten - eine Taktik, die inzwischen von der Polizei bestätigt wurde. Die Gruppenmitglieder beschicken den Kanal mit Angaben über Polizeibeamte, inklusive Wohnorten, privaten Fotos, Social-Media-Aktivitäten und Informationen über Familienmitglieder. Laut "New York Times" plante Colin Cheung, der Gründer der Gruppe, eine App zur Gesichtserkennung zu schreiben und sie mit den Daten aus der Gruppe zu füttern.

Nachdem diese Gruppen auch für Strafverfolger zugänglich sind, schwenken die Demonstranten und ihre Sympathisanten zur zeitnahen Koordination auf Apples AirDrop um. AirDrop sorgt für den drahtlosen Austausch von Daten zwischen zwei Apple-Geräten. Vorteil: Es kommt ohne zentralen Server aus und kann daher auch nicht per DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) beeinträchtigt werden. Laut Telegram-Gründer Pawel Durow griffen chinesische IP-Adressen gleich zu Beginn der Demonstrationen im Juni die Infrastruktur seines Messengers mit solchen DDoS-Attacken an.

Nahfeld-Kommunikation

Da AirDrop die Verbindung zu Anfang per Bluetooth aufbaut, ist die Reichweite auf wenige Meter beschränkt. In dicht gedrängten U-Bahnzügen finden sich dennoch zu jedem Zeitpunkt Dutzende empfangsbereite Geräte. Akzeptiert man die Verbindungsanfrage, landen in Bilder gepackte Informationen auf dem eigenen Smartphone. Wie zum Beispiel der Aufruf am 11. August, sich ab 13 Uhr am Flughafen zu einer Kundgebung einzufinden.

Der Journalist Gavin Huang stieß sogar innerhalb der Dating-App Tinder auf ein Bild, das auf kommende Versammlungen hinweist. Ende Juli verbreitete sich ein Bild per Tinder, das auf ein besonderes Pokémon hinwies, das zu einer bestimmten Uhrzeit in der Nähe der U-Bahnstation Yuen Long zu finden sein soll. Yuen Long war der Ort, an dem Demonstranten von den Triaden-Mitgliedern attackiert wurden. Nachdem die Polizei die Versammlung nicht genehmigte, wurde sie kurzerhand zur Poké-Suche umdeklariert.

So it’s come to this—I’m getting protest info on Tinder pic.twitter.com/bMfRYCJv1T — Gavin Huang (黄藹禧) (@GavinHuang) 1. August 2019

Mit Lasern gegen die Gesichtserkennung

Moderne Technik kann für die Demonstranten aber auch zur Bedrohung werden. Um vor und während der Kundgebungen anonym zu bleiben, verzichten sie auf den Einsatz ihrer Octopus-Karten. Diese dienen unter anderem zum bargeldlosen Bezahlen in der U-Bahn, sind durch ihre Seriennummern aber zur Identität des Käufers zurückzuverfolgen. Stattdessen wird mit Cash bezahlt - für Hongkonger ein mehr als ungewöhnliches Verhalten.

Nächtliche Kundgebungen ähneln mitunter Szenen aus einem Science-Fiction-Film: Demonstranten zielen mit grünen und blauen Lasern auf Überwachungskameras. Ziel: Die Kameras zu blenden und so eine Identifikation der Versammlungsteilnehmer per Gesichtserkennung unmöglich zu machen.

Auf einen eventuellen Kontakt mit der Polizei bereitet ein unter den Demonstranten zirkulierendes Dokument vor. Es erklärt unter anderem, wie man blitzschnell das Entsperren des Smartphones per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung deaktivieren kann. Denn Polizisten dürfen nicht nach dem PIN-Code des Geräts fragen, könnten Festgenommenen das Telefon aber leicht vors Gesicht halten oder gegen Fingerspitzen drücken.