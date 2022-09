Ein unbedeutendes Konto, das plötzlich relevant scheint

Könnte es also sein, fragten sich manche, dass Hubert Aiwanger nebenbei das Konto @PeterMl64582938 betreibt, um sich im Netz selbst in ein positives Licht zu rücken? Ein Konto, das nur sehr wenige Follower hat, über Twitters Antworten-Funktionen aber schon allerlei politische Kommentare abgegeben hat, die plötzlich viel relevanter wären, würden sie von Aiwanger stammen?

Innerhalb der Twitter-Blase entstanden so gleich zwei kleinere Blasen: Einmal die, in der Aiwangers Tweet als Witzvorlage diente. Darin meldete sich zum Beispiel der Account von Late Night Berlin zu Wort, der TV-Show von Klaas Heufer-Umlauf: »Herr Heufer-Umlauf, wir bräuchten mehr Moderatoren wie sie, mit Witz und gutem Aussehen Mit dem Ohr am Zuschauer. und nicht wie viele andere weltfremd in der Sparte! Sie sind ein Kämpfer und haben sich ihren Posten als Star-Moderator hart erarbeitet gegen Joko!« Und Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, fragte , in Anspielung auf einen Versprecher von Markus Söder: »Crystal Mett schon legal in Bayern?«