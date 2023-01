Bilanzbetrug von Kryptofirmen wird nicht mitgezählt

In der Studie unberücksichtigt blieben Verbrechen wie Bilanzbetrug von Kryptofirmen . Zwar seien manche der Meinung, dass Kryptofirmen als kriminelle Unternehmen betrachtet werden sollten, heißt es im Blogpost der Analysten . Doch Chainalysis will sich auf das konzentrieren, was »on-chain« nachweisbar ist, was also auf Blockchains passiert. Auch Bitcoin-Zahlungen für Drogengeschäfte werden im Bericht nicht berücksichtigt.