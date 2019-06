Nach dem Mord an Walter Lübcke hat der CDU-Politiker Peter Tauber seiner ehemaligen Parteikollegin Erika Steinbach eine Mitschuld zugeschrieben. Schließlich habe auch sie öffentlich gegen den Kasseler Regierungspräsidenten gehetzt und sei daher "verantwortlich für die Folgen und Reaktionen". Was Tauber und viele andere meinen: Öffentliche Debatten in Deutschland rutschen mittlerweile schnell nach rechts.

Welche rhetorischen Tricks dafür eingesetzt werden, hat Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne "So verschieben Sie eine Debatte nach rechts" aufgelistet. 20 Kategorien hat er dafür identifiziert, vom Beschönigen über die Schuldumkehr bis zur Passivierung und Positivierung.

Lobo schreibt etwa: "Reden Sie niemals über Rechtsextreme, ohne auch Linksextremismus zu erwähnen. Dass in Deutschland Linksextreme meist Autos anzünden und Rechtsextreme Menschen, können Sie übergehen, ist ja beides Gewalt." Natürlich ist das nicht ernst gemeint, hat aber einen ernsten Hintergrund - Lobo hat diese Mechanismen nicht erfunden, sondern in sozialen Netzwerken, öffentlichen Reden oder Leitartikeln entdeckt. Im Podcast spricht er darüber mit Malaika Rivuzumwani. Die "taz"-Redakteurin produziert selbst einen Podcast. Er heißt "Weißabgleich" und behandelt das Thema Alltagsrassismus.

