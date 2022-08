Betroffen seien alle IHK in Deutschland, sagte ein Sprecher der für die IT zuständigen IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund am Donnerstag. Die Websites der Kammern seien daher nicht aufrufbar, auch Telefonanlagen seien zum Teil betroffen. Das zentrale interne Verwaltungssystem läuft demnach aber weiter, wie es am Donnerstag hieß.