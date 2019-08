Sollte es demnächst zu einer Rezession in Deutschland kommen, weiß Sascha Lobo genau, wie die deutsche Wirtschaft darauf reagieren wird: mit einer Schuldzuweisung in Richtung Donald Trump. Das gehöre "zur deutschen ökonomischen Folklore", schreibt er in seiner jüngsten Kolumne "Nichts Neues bitte, läuft doch auch so".

Dabei sollten sich viele deutsche Unternehmen besser die eigenen Versäumnisse vor Augen führen. Warum zum Beispiel, fragt Lobo, lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei der Deutschen Telekom zuletzt bei 57,7 Millionen Euro, während etwa Amazon mehr als 400 - in Worten: vierhundert - Mal so viel dafür ausgibt?

Hinzu kommt aus seiner Sicht, dass die vielen Merkel-Regierungen "stets andere Prioritäten hatten als offensive, zukunftsgewandte Investitionen", weshalb die Wirtschaft nun mit einer mangelhaften digitalen Infrastruktur zurecht kommen müsse.

Im Podcast reagiert Lobo auf Leserzuschriften und stellt eine simple Frage. Sie lautet: Und jetzt?

