Internetpreise im Flugzeug So teuer ist Surfen über den Wolken

Kostenlos surft man nur bei zwei Airlines

Neben den unbegrenzten Surfpaketen bieten viele Fluggesellschaften noch einen begrenzten Internetzugang an. Durchschnittlich zahlen Flugreisende in diesen Tarifen gut acht Euro pro Stunde oder 16 Cent für ein Megabyte Datenvolumen. Auch diese Preise sind für das Gebotene recht hoch. Mitunter gibt es an Bord immerhin noch sogenannte Chatpakete, mit denen sich nur Nachrichten senden und empfangen lassen – sie kosten im Schnitt knapp drei Euro pro Flug.