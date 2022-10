Eine digitale Oberfläche mit der Anmutung eines begehbaren Raums

Für jede digitale Großtechnologie gibt es ein Ordnungssystem, das bildlich erklärt, wie man sich zurechtfinden soll, wie Anwendungen und Interaktionen funktionieren, gewissermaßen das Symbol für das Betriebssystem. Für den alten PC war das der »Schreibtisch«, auf dem Dokumente und Programme herumlagen. Beim vernetzten Computer war das der Browser. Beim Smartphone ist es das Prinzip App. Für die kommende, digitale Brille ist es das Metaverse, also der Raum um eine Person herum, ergänzt um eine digitale Ebene.

Das ist für Nichtfachleute der Schlüssel zum Verständnis – das Metaverse ist eine digitale Oberfläche mit der Anmutung eines begehbaren Raums, in dem man sich umschauen kann. Das hört sich nicht spektakulär an, weil es nicht spektakulär ist, sondern eben nur wie der Schreibtisch beim PC.

Dass sich das Metaverse früher oder später durchsetzt, halte ich für ziemlich sicher, die Frage aber ist natürlich wie (und daran anknüpfend wann), und was der entscheidende Faktor sein wird. Dafür muss man den Blick vom »Schreibtisch« des Metaverse lösen. Denn die spannenden Dinge passieren in App-artigen Anwendungen. Und so wie man bei der Vorstellung des ersten iPhone noch keinen Schimmer hatte, welche Apps Zugpferde werden und welche irgendwie egal bleiben, so ist es heute auch mit dem Metaverse. Das Smartphone hat sich durchgesetzt, oder besser: wesentlich von seinem Business-Vorgänger, dem Blackberry, abgesetzt, weil es mit den sozialen Medien eine beinahe perfekte Ehe eingegangen ist.

Welche Rolle wird Gaming spielen?

Mark Zuckerberg pokert darauf, dass es beim Metaverse ebenso ist, dass also »Social« nach dem Smartphone auch das Metaverse groß machen wird. Das kann aus meiner Sicht gut sein, aber ausgemacht ist es nicht. Es spricht im Moment mehr für Spiele, die aber eine Art gesellschaftliche Sackgasse sind. Konkret: Eine Technologie wie eine Konsole kann im Gaming-Bereich extrem wichtig und groß sein, im Alltag von Nicht-Gamern ist sie komplett irrelevant. Wenn das Metaverse nur aus Gaming bestehen wird, ist es für den Rest der Welt nur noch als Unterhaltungs- und Wirtschaftsfaktor wichtig. Da helfen dann auch keine Spezialanwendungen wie die Teleoperation mit 3D-Brillen oder Videokonferenzen mit Ganzkörperavataren.

Einige Fachleute sagen, eine der wesentlichen Eigenschaften des Metaverse sei die Interoperabilität, also dass man zwischen dem Facebook-Metaverse und dem »Fortnite«-Metaverse hin und her spazieren könne. Das entspräche grob der Metapher des Browsers, mit dem man ja jede Seite besuchen kann (und das auch tut). Das wiederum ist meiner Einschätzung nach eher ein Randaspekt. Die Gewohnheit der Menschen ist bisher, dass alles im Netz zwar per Klick erreicht werden kann, aber sonst miteinander weitgehend unverbunden ist. Man kann ja heute nicht einmal von WhatsApp eine Textnachricht an jemanden schicken, der nur iMessage benutzt. Da scheint es mir extrem optimistisch zu glauben, dass ein so komplexer und deshalb extrem teurer Technologie-Komplex wie das Metaverse im ersten Anlauf als menschenfreundliche, offene, nicht proprietäre Plattform gebaut werden wird.