Für die meisten Menschen sind Smartphones und Computer sowie das Internet und die damit verbundenen Dienste längst ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Alltags geworden. Doch nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben allein in der Gruppe der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zwischen 16 und 74 Jahren rund sechs Prozent der Menschen noch nie das Internet genutzt. Dies entspreche rund 3,8 Millionen Personen in Deutschland, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte . Die Zahlen beziehen sich auf das vergangene Jahr.